Augsburg

vor 48 Min.

Immobilienunternehmen warnen: Zu viele Regelungen verhindern neue Wohnungen

Plus Bauträger und Projektentwickler aus Augsburg beklagen zu viele Vorgaben. Sozialpolitik und Klimaschutz seien wichtig, dürften aber den Wohnungsbau nicht verhindern.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Augsburger Immobilienwirtschaft fordert von der Stadtpolitik mehr Mitsprachemöglichkeiten, was städtische Vorgaben beim Bau betrifft. Andernfalls drohten Verzögerungen und Widerstände bei Projekten und auch im Wohnungsbau, heißt es in einem Schreiben des "Aktivkreises Immobilien", in dem sich zahlreiche Immobilienunternehmen zusammengeschlossen haben, an Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Vor diesem Hintergrund rege man einen Beirat an, um frühzeitig in städtische Überlegungen einbezogen werden zu können. Zuletzt hatte die Stadtpolitik Regelungen wie die Sozialquote im Wohnungsbau oder die Stellplatzsatzung mit mehr Platz für Räder und Lastenräder gegen massive Bedenken aus der Immobilienwirtschaft beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen