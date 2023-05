Augsburg

Der Augsburger Lieferdienst Boxbote ist insolvent

Plus Corona, Krieg, Inflation: Die Krisen zwingen immer mehr Start-ups in die Knie. Nun hat der Augsburger Lieferdienst Boxbote Insolvenz angemeldet. Aber es gibt noch Hoffnung.

Von Andrea Wenzel

"Für mich bricht eine kleine Welt zusammen", sagt Raimund Seibold, Gründer von Boxbote. Er sagt es zwar mit fester Stimme, aber zwischen den Zeilen ist zu hören, wie sehr es ihn trifft, dass sein Start-up in die Insolvenz geschlittert ist. Im ersten Corona-Jahr habe der Augsburger Lieferdienst Boxbote noch positive Erträge erwirtschaftet – erstmals in der Firmengeschichte. Doch dann hätten die Krisen voll zugeschlagen. Ganz aufgeben will Raimund Seibold sein Projekt aber noch nicht.

Stadt Augsburg lobte Boxbote als neues Konzept – nun Insolvenz

Raimund Seibold hat Boxbote 2015 gegründet, lokalen Handel mit Fahrradlogistik verbunden und zu einem kleinen regionalen Marktplatz ausgebaut. Neben Lebensmitteln vom Stadtmarkt konnten sich Kundinnen und Kunden zuletzt auch Einkäufe einer Shopping-Tour per Lastenrad kostenlos nach Hause liefern lassen. Hierfür hat Boxbote einen "Dropshop" bei Bücher Pustet eingerichtet. Unterstützung gab es von der Stadt – auch finanziell. Ihre Vertreter betonten damals, wie wichtig neue Konzepte für die Belebung des Innenstadthandels seien. Auch Seibold selbst sah seine Zukunft nie in der reinen Lieferung von Speisen aus dem Restaurant, sondern vielmehr in anderen Service-Bereichen. Sein ehrgeiziger Plan war es, Boxbote zu einer "regionalen Alternative zu Amazon" auszubauen. Der Lieferdienst sollte mittelfristig so stark werden, sagte Seibold in einem Interview mit unserer Redaktion, "dass man nicht an uns vorbeikommt."

