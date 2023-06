Augsburger Sommernächte biegen auf die Zielgerade ein

Auch am Samstag wird in der Innenstadt gefeiert. Zehntausende Besucher kamen an den ersten beiden Abenden. So fällt die Zwischenbilanz aus.

Endspurt für die Augsburger Sommernächte: Wer das Stadtfest bislang nicht besucht hat, hat am Samstag noch Gelegenheit. Ab 17 Uhr wird in der Festzone gefeiert. Bis Mitternacht spielt Musik. Speisen und Getränke werden bis 1 Uhr verkauft. Danach ist Schluss mit der fünften Auflage des Stadtfests. Zehntausende Besucherinnen und Besucher haben sich an den beiden ersten Abenden vergnügt. Vor allem der Donnerstag erlebte einen Auftakt nach Maß. Am Freitag ging der Festbetrieb weiter. Der zunächst angekündigte Regen hatte sich zu Beginn der Veranstaltung verzogen.

Am Freitagnachmittag regnete es in Augsburg. Später wurde das Wetter besser. Foto: Michael Hörmann

Für Oberbürgermeisterin Eva Weber sind die Sommernächte ein idealer Werbeträger für die Stadt. Sie spricht von einer "besonderen Atmosphäre". Am ersten Abend dürften sich nach Schätzungen Zehntausende Gäste in der Innenstadt aufgehalten haben. Es blieb friedlich, so die Bilanz der Polizei. Es sei lediglich zu wenigen Vorfällen gekommen, bei denen der Anfangsverdacht einer Straftat bestehe.

Eine Frau teilte mit, sexuell belästigt worden zu sein – während der Veranstaltung wurden zwei Männer als Tatverdächtigte festgenommen. In einem anderen Fall kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, wobei die Beteiligten ermittelt wurden. Eine Person musste aufgrund ihres Zustands zeitweise in sogenannten Schutzgewahrsam genommen werden. "Dies waren allesamt Einzelfälle eines insgesamt sehr friedlichen und grundsätzlich störungsfreien Abends", sagte eine Sprecherin der Polizei. Wie der Rettungsdienst mitteilt, verletzte sich ebenfalls am Donnerstag ein Mann schwerer am Kopf, die Hintergründe sind aber unklar.

Ordnungsreferent Pintsch freut sich über friedlichen Verlauf des Stadtfests

Ordnungsreferent Frank Pintsch zeigte sich mit dem Verlauf der Großveranstaltung sehr zufrieden: "Dass der Auftakt der Sommernächte ohne nennenswerte Vorfälle stattgefunden hat, ist Ausdruck des effektiven Sicherheitskonzepts und des umfassenden Engagements aller beteiligten Sicherheits- und Ordnungskräfte." An den Eingängen der Festzone gibt es Kontrollen. Die Polizei überwacht mit Videokameras den Festbereich. Veranstalter der Sommernächte ist Augsburg Marketing. Leiter Ekkehard Schmöz gerät ins Schwärmen: "Die Sommernächte sind Resultat von Leidenschaft, Expertise und einer guten Planung." Auf 16 Bühnen treten Künstlerinnen und Künstler auf, die musikalische Ausrichtung ist bunt gemischt.

