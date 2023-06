Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg ist Vater geworden

Plus Tochter Liv Amelia hält den Sozialreferenten und seine Frau Jennifer Keitel auf Trab. Die Geburt der Tochter ist ihr großes Glück nach einer schwierigen Zeit.

Sozialreferent Martin Schenkelberg und seine Frau Jennifer Keitel strahlen um die Wette, auch wenn sie ein wenig müde aussehen. Die teils schlaflosen Nächte der vergangenen Wochen haben einen guten Grund: Am 10. Mai sind sie Eltern geworden. Ihre Tochter Liv Amelia hält sie seither auf Trab. Das Paar hat beide Seiten der Medaille kennengelernt. Die große Trauer nach dem Tod ihres Sternenkinds, das sie, wie sie sagen, nie vergessen werden. Und nun das große Glück nach der Geburt "unseres zweiten Kindes", wie die Mutter betont.

Am Ende der Schwangerschaft ging dann doch alles schneller als erwartet. Während der Augsburger Sozialreferent einen Arbeitstag voller Termine vor sich hatte und am Abend auch noch die CSU-Fraktionssitzung auf dem Programm stand, ging seine Frau im heimischen Baiersdorf bei Erlangen zehn Tage vor dem errechneten Geburtstermin zu einer Routineuntersuchung. Leichte Wehen waren erkennbar. "Zurück zu Hause habe ich meinem Mann eine WhatsApp geschrieben und alles runtergespielt. Ich dachte, dass es eine Punktlandung wird." Tagsüber veränderte sich die Situation jedoch und sie bat ihren Mann, sich auf den Weg zu machen. Der entschuldigte sich für das Fernbleiben bei der Fraktionssitzung und fuhr nach Baiersdorf, um rechtzeitig bei der Geburt seiner Tochter dabei sein zu können.