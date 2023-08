Augsburg

vor 19 Min.

Auto prallt gegen Tram: Verkehrschaos nach Unfall am Theodor-Heuss-Platz

Bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn ist am Montagabend am Augsburger Theodor-Heuss-Platz eine Person leicht verletzt worden. Der Unfall löste ein Verkehrschaos aus.

Bei einem Unfall in der Augsburger Innenstadt ist am Montagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein Auto um kurz nach 16 Uhr in der Eserwallstraße unweit des Theodor-Heuss-Platzes gegen eine Straßenbahn geprallt. Unfall am Augsburger Theodor-Heuss-Platz löst Verkehrschaos aus Da anschließend unter anderem verschiedene Flüssigkeiten ausliefen, verzögerte sich die vollständige Räumung der Unfallstelle bis etwa 17.20 Uhr. Es kam in diesem Zeitraum zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Verlauf der betroffenen Straßenbahnlinie 6. Wie es genau zum Unfall kam und wie hoch der Schaden ist, ist nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (kmax)

