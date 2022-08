Autofahrer flüchten nach Unfällen: Polizei sucht nach Zeugen

Zu mehreren Fällen von Unfallflucht ist es in den vergangenen Tagen im Augsburger Stadtgebiet gekommen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht auf Samstag im Mittleren Lechfeldweg in Haunstetten einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Mustang demoliert. Die linke Fahrzeugseite wurde dabei nach Polizeiangaben beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Zu einem ähnlichen Fall kam es im Hochfeld. Hier beschädigte ein Unbekannter am Samstag im Zeitraum von 10.30 bis 12 Uhr im Alten Postweg einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, blauen VW Golf. Die Fahrzeugfront und das Kennzeichen wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei. Der verursachte Schaden dürfte sich im hohen dreistelligen Eurobereich bewegen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Auch in Pfersee wurde am Samstag ein Auto demoliert, die Sachlage ist hier allerdings etwas anders. Zwischen 8 und 16 Uhr wurde der Polizei zufolge ein in der Kirchbergstraße an der Ecke zur Bebo-Wagner-Straße geparkter, roter Kia Stonic beschädigt. "Durch einen unbekannten, spitzen Gegenstand wurde die rechte Fahrzeugseite verkratzt", so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

In dem Fall bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Zeugenhinweise. (jaka)