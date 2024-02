Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein Unfall passiert auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kriegshaber. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht in Kriegshaber: Am Donnerstag zwischen 8 und 8.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Pearl-S.-Buck-Straße. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen werden gesucht. (möh)