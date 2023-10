Autofahrer mit 1,6 Promille verursacht Unfall in Augsburg

Als eine Autofahrerin am Alten Postweg in Augsburg abbiegen wollte, fuhr ihr ein 47-jähriger Mann auf. Polizeibeamte stellten Alkoholgeruch bei ihm fest.

Ein 47-jähriger Autofahrer verursachte am Montag einen Unfall im Alten Postweg. Gegen 20 Uhr war eine 55-jährige Autofahrerin im Alten Postweg unterwegs und bog nach links in die Rumplerstraße ab. Der 47-Jährige fuhr der 55-Jährigen laut Polizei dabei von hinten auf. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Unfallverursacher. (ziss)