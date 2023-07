Autofreie Maxstraße: Stadt registriert bisher Hunderte Verstöße gegen neue Regeln

Die Maxstraße ist seit Mai zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen Fußgängerzone. Doch noch längst nicht jeder Autofahrer hält sich an die neuen Regeln.

Die Sache mit der Sperrung scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Eigentlich ist ein kurzer Teil der Augsburger Maximilianstraße seit einigen Wochen für Autos gesperrt, doch an diesem Mittag fahren innerhalb einer Stunde zehn bis 15 Wagen in die Sperrzone und wieder hinaus. Die meisten scheinen einen Parkplatz nahe des Merkurbrunnens zu suchen - man sieht sie mit ratlosen Gesichtern umdrehen und wieder zurückfahren. Andere stellen ihre Autos kurz ab, um in den Geschäften Waren abzuholen. Kontrolliert wird an diesem Tag niemand. Die Stadt hat die anfänglichen Schwerpunktkontrollen wieder zurückgefahren.

Wie viele Kontrollen zum Start des Verkehrsversuchs gemacht wurden, könne man nicht genau beziffern, teilt das Ordnungsreferat der Stadt Augsburg mit. Dies habe damit zu tun, dass Kontrollen "mehrmals täglich im Rahmen der regel- bzw. routinemäßigen Bestreifungen der Innenstadt" durchgeführt worden seien. Bei Anliegern, Passanten und Verkehrsteilnehmern lösten diese Kontrollen unterschiedliche Reaktionen aus. Während manche Anlieger von "Sperrzonen-Feeling" sprachen, fanden es Gäste in den Cafés richtig, die Menschen auf geltende Regeln aufmerksam zu machen.

577 Verstöße gegen die in der neuen Fußgängerzone in der Maximilianstraße geltenden Regeln hat die Stadt seit Mai registriert. Foto: Silvio Wyszengrad

Beschilderung regelt klar, wer wann weiter in die Maxstraße einfahren darf

Kontrollierte Verkehrsteilnehmer sprachen anfangs von einer "Abzocke" durch die Stadt. Diese hat seit Beginn des Verkehrsversuchs 235 Verstöße gegen das Einfahrverbot in eine Fußgängerzone registriert. 164 Mal sind Fahrzeughalter notiert worden, weil sie dort geparkt haben. 178 Mal sei gegen die geltende Schrittgeschwindigkeit verstoßen worden. "Über den bisherigen Zeitraum gesehen, handelt es sich um eine moderate Anzahl von Verstößen", schätzt das Ordnungsreferat ein. Dazu seien die neuen Regelungen mittlerweile bei Bürgerinnen und Bürgern angekommen, die Zahl der Verstöße sei rückläufig. Daher könne man nun auf Schwerpunktkontrollen verzichten.

Wer wann noch in die gesperrte Maxstraße einfahren darf, ist klar geregelt. Busse und Straßenbahnen, sowie Taxen und Radler sind grundsätzlich zur Zu- und Durchfahrt berechtigt, heißt es auf der Beschilderung am Eingang zur Fußgängerzone. Der Lieferverkehr darf an Wochentagen nur zwischen 6 und 11.30 Uhr sowie 15 und 16 Uhr verkehren. Am Samstag ist für ihn die Zufahrt zwischen 6 und 10 Uhr erlaubt, die Zufahrt zu den Grundstücken zwischen 19 und 10 Uhr möglich. Ausnahmen gelten für Gäste des Hotels Maximilian´s, dazu könnten in Einzelfällen weitere Ausnahmen erteilt werden, heißt es seitens der Bauverwaltung.

Anlieger klagt gegen Verkehrsversuch in der Maxstraße

Unterdessen steht der Verkehrsversuch in der Maxstraße weiter unter Beschuss. Ein Augsburger Gewerbetreibender geht mit einem Eilantrag gegen den Verkehrsversuch vor, weil aus seiner Sicht die Rechtsgrundlage dafür fehlt. Wann über den Eilantrag entschieden wird, ließ das Verwaltungsgericht auf Anfrage offen. Was bekannt ist: Das Verfahren läuft bereits seit mehreren Wochen, die Stadt hat inzwischen eine Klageerwiderung abgegeben, in der sie ihre Argumente darlegt.

Bis es so weit ist, geht die Bespielung der autofreien Maxstraße seitens der Stadt weiter. Unter anderem startete das Programm des Kulturlets - einer kleinen Bühne für Kreative und Kulturschaffende auf Höhe der Buchhandlung Kranzfelder. 24 Bewerbungen sind bislang eingegangen. Der Schwerpunkt liege derzeit bei musikalischen Darbietungen, heißt es seitens der Stadt. Auf deren Homepage ist einsehbar, wann wer die Bühne für seine Darbietung nutzt.

