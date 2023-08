Autos und Wahlplakate demoliert: Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Drei Fälle von Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei in Augsburg. Täter machten sich in unterschiedlichen Stadtteilen nicht nur an geparkten Wagen zu schaffen.

Bislang unbekannte Täter haben in Pfersee am Mittwoch in der Zeit von 6.30 bis 10 Uhr ein geparktes Auto in der Carl-Schurz-Straße beschädigt. "Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro", berichtet die Polizei, die zugleich weitere vergleichbare Fälle nennt, die sich im Stadtgebiet von Augsburg in den vergangenen Tagen zugetragen haben. So demolierten den Angaben zufolge am Donnerstag Unbekannte in der Zeit von 1.30 bis 1.50 Uhr mehrere Wahlplakate in der Augsburger Straße. Die Polizei nimmt in beiden Fällen Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Auch in Oberhausen wurden ein Auto beschädigt, und zwar im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, in der Zollernstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (jaka)