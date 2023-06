Badetoter im Lech: Polizei schließt Straftat nahezu aus

Polizei in Augsburg hofft auf Zeugen, die etwas mehr zum Sturz in den Lech sagen können. Es gibt keine Hinweise, die auf eine Straftat deuten.

Der 51-jährige Mann hat den Badeunfall im Lech nicht überlebt. Für die Augsburger Polizei ist der Fall noch nicht zu den Akten gelegt. Sie möchte wissen, warum ein Rumäne am Pfingstsonntag in den Lech stürzte. Passanten zogen ihn aus dem Wasser, der Verunglückte wurde am Ausflugslokal Floßlände in Lechhausen zunächst reanimiert. Der 51-Jährige starb im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

Ein Zeugenaufruf brachte bislang keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Man gehe weiterhin davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt. "Bislang sprechen alle Anhaltspunkte gegen eine Straftat", sagt der Sprecher. Hintergründe des Vorfalls würden weiter ermittelt, die Ermittlungen laufen bei der Kriminalpolizei.

Der 51-Jährige war am Sonntag in den Lech gestürzt. Die genaue Örtlichkeit ist bislang nicht bekannt. Auf Höhe der Floßlände wurde der Mann aus dem Fluss gezogen. Augenzeugen berichteten danach, dass der Mann Straßenkleidung trug und auch Schuhe anhatte. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3231810. (möh)