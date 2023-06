Mit Video: Händler in der Bahnhofstraße hoffen auf die Wiedereröffnung des Bahnhofs

Die Hauptachse zwischen Augsburgs Hauptbahnhof und Innenstadt hat an Attraktivität verloren. Händler klagen über weniger Passanten und sinkende Umsätze. Ändert sich dies ab Herbst?

Der Augsburger Hauptbahnhof war jahrelang Großbaustelle, im Herbst sollen die Arbeiten größtenteils abgeschlossen sein. Dann werden Fußgängerunterführung und Schalterhalle im Hauptgebäude wiedereröffnet, die Geschäfte, die während der Bauphase in Container ausgelagert waren, ziehen in den Eingangsbereich zurück. Vor allem für Reisende bringt dies Verbesserungen mit sich, doch auch die Händlerinnen und Händler in der Bahnhofstraße sehnen ein Ende des millionenschweren Bauprojekts herbei: „Erst ab dem Zeitpunkt, an dem der Bahnhof gut läuft, kann die Bahnhofsstraße auch wieder gut laufen“, sagt zum Beispiel Karoo Yoosefi.

Unter den Händlern ist Yoosefi ein Urgestein der Bahnhofsstraße. Seit fast 20 Jahren betreibt er die Kristall Apotheke. Eine positive Entwicklung kann er der Straße, in der sich sein Arbeitsplatz befindet, aber derzeit nicht attestieren - ganz im Gegensatz zu früher. „Die Entwicklung der Bahnhofsstraße war am Anfang gut“, sagt Yoosefi. Damals seien die Geschäfte dort gut gelaufen, die Kunden der Apotheke kamen aus allen möglichen Ländern: „Früher hatten wir Publikum aus Ostasien, China, Japan, USA und verschiedenen Länder Europas. Es war sehr multikulti, man hat verschiedene Sprachen gehört“, sagt Yoosefi. Das sei heute nicht mehr so.

Apotheker Yoosefi: "Während der Pandemie war die Bahnhofstraße eine tote Straße"

Die negative Entwicklung macht er hauptsächlich an Baustellen und Corona fest. Angefangen habe es mit dem Umbau des Königsplatzes, durch den bereits deutlich weniger Menschen die Bahnhofsstraße besucht hätten. Später folgten die Bauarbeiten am Hauptbahnhof, die bis heute andauern - und dann kam noch Corona: „Während der Pandemie war die Bahnhofsstraße eine tote Straße. Es war kaum etwas los.“ Nun hofft Yoosefi auf den Herbst: Der Hauptbahnhof sei der zentrale Ausgangspunkt, von dem aus die Menschen in die Bahnhofsstraße kommen. Wenn der Bahnhof erst wieder in Gang käme, wirke sich das auch auf die Bahnhofstraße aus, ist Yoosefi sicher.

51 Bilder Rundgang in Bildern: So weit sind die Arbeiten am Augsburger Hauptbahnhof Foto: Michael Hochgemuth

Alesha Michael glaubt das auch. Michael ist seit vier Jahren Inhaber des Friseursalons "Lamaso", doch schon seit Längerem hat er damit zu kämpfen, dass immer weniger Kunden kommen. Besonders unter der Woche läuft das Geschäft schlecht. „Früher waren viel mehr Leute hier. Jetzt ist eigentlich nur freitags und samstags etwas los, wenn die jungen Leute kommen“, sagt Michael.

Die Augsburger Bahnhofstraße ist die Hauptverbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt. Doch die Händler dort klagen über Probleme. Foto: Ulrich Wagner

An einem Montag seien zuletzt einmal nur sechs Kunden im Laden gewesen. So wenige, dass Michael mit dem Gedanken spielte, bereits mittags zu schließen. Der Auslöser für die schlechte Entwicklung sei die Corona-Pandemie, glaubt der Friseur: "Statt alle zwei Wochen kommen die meisten Leute seitdem nur noch alle vier Wochen."

Lesen Sie dazu auch

Anwohner wünschen sich Verbesserungen für die Augsburger Bahnhofstraße

Auch für Anwohner könnte die Bahnhofsstraße ein besseres Bild abgeben. Isabel Dreyer und Emilie Thomas studieren in Augsburg. Es sei zwar viel los, meinen beide, dennoch falle die Bahnhofstraße im Vergleich zur Innenstadt deutlich ab. "Die Läden hier sind nicht die attraktivsten", sagt Dreyer. Ausnahmen gebe es dennoch. Als Beispiel nennen die Studentinnen das Café Dichtl, das in der Bahnhofsstraße positiv heraussteche.

Ein Porträt der Bahnhofstraße sehen Sie hier in unserem Video.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Corona-Pandemie und die Hauptbahnhof-Baustelle haben in der Bahnhofstraße Spuren hinterlassen. Wie Händler und Passanten die Situation einschätzen. Video: Felix Ebert

Was die Sicherheit betrifft, sei die Augsburger Bahnhofstraße nicht mit anderen Bahnhofsvierteln wie beispielsweise dem in Frankfurt zu vergleichen. Den beiden Studentinnen ist dennoch ein Vorfall passiert, der Assoziationen zu berüchtigten Bahnhofsvierteln weckt: "Vor ein paar Wochen sind wir abends die Straße entlanggelaufen. Da haben wir eine Frau am Boden liegen sehen, die Blut an den Händen hatte. Ihr ging es offensichtlich nicht gut", schildern sie die Situation. Die beiden jungen Frauen riefen die Polizei, weil sie sich in dieser Situation nicht mehr wohlfühlten.

In der Augsburger Stadtverwaltung weiß man um die Bedeutung, aber auch die Probleme der Augsburger Bahnhofstraße: Sie sei die wichtigste Fußgängerverbindung vom Hauptbahnhof über den Königsplatz in die Innenstadt, heißt es aus der Bauverwaltung. Als der Königsplatz umgebaut wurde, "befreite" man den Straßenzug vom Durchgangsverkehr. "Es gibt also ein großes Potenzial für die Aufwertung der Straße", so die Stadt. Im Jahr 2015 habe man sie deshalb auch in einen Architektenwettbewerb für Augsburger Bahnhofsvorplätze mit aufgenommen. "Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf sieht eine Neugestaltung der Straße mit Fußgängerzonen an beiden Enden und sehr breiten Bürgersteigen im mittleren Abschnitt vor", so die Bauverwaltung.

Erster Abschnitt der Bahnhofstraße soll ab 2026 umgestaltet werden

Der erste Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen Viktoria- und Hübnerstraße soll ab Mitte 2026 umgestaltet werden. Die Planung sehe hier eine Fußgängerzone mit Pflasterbelag aus Naturstein vor. "Weil dieser Abschnitt der Straße auch in Zukunft von Bussen und Straßenbahnen befahren wird, ist keine durchgehende Platzfläche von Haus zu Haus möglich. Im Bereich der Haltestellen wird es weiterhin Bordsteine zum schwellenlosen Ein- und Aussteigen geben", so die Stadt. Die Baumreihen, die derzeit eher lückenhaft sind, sollen im Rahmen dieser Umgestaltung wieder vervollständigt werden.

Der zweite Abschnitt kann laut Stadt aus finanziellen Gründen erst "mittelfristig nach der Realisierung des Bahnhofsvorplatzes" angegangen werden. Dort sieht der Architektenwettbewerb einen gründerzeitlichen Straßenquerschnitt mit zwei Baumreihen und breiten Bürgersteigen vor. Eine schmale Fahrbahn für Autos diene dort der Erschließung des Bahnhofsviertels. (mit nip)