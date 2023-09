Bargeld in Tankstelle gestohlen

Mann greift nach Geldscheinen auf dem Tresen und flüchtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Tankstelle in der Von-Cobres-Straße in Göggingen kam es am Freitag, gegen 20 Uhr, zu einem Diebstahl von Bargeld. Nachdem eine Kundin getankt hatte, bezahlte sie und hob zusätzlich Geld ab. Als die Mitarbeiterin der Tankstelle einige Geldscheine auf den Tresen legte, wurden diese plötzlich von einer männlichen Person, die sich der Kundin von hinten genähert hatte, weggenommen. Der Unbekannte konnte laut Polizei mit der Beute im höheren zweistelligen Bereich fliehen. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, über 20 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose. Die Polizeiinspektion Süd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (ziss)