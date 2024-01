Augsburg

Beschwerden wegen Vermisstensuche mit Hubschrauber: Die Polizei übt Kritik

Über den Notruf gingen bei der Augsburger Polizei Beschwerden ein, weil mit einem Hubschrauber in der Nacht auf Freitag nach einem Kind gesucht wurde.

Plus Ein nächtlicher Hubschraubereinsatz wegen eines vermissten Kindes über Augsburg hat Anwohner verärgert. Zu welchen Mitteln sie griffen und was die Polizei dazu sagt.

Es kommt schon mal vor, dass bei der Einsatzzentrale das Telefon klingelt und ein neugieriger Anrufer nach dem Hintergrund eines Polizeieinsatzes fragt. Aber die Anzahl der Anrufe in der Nacht auf vergangenen Freitag und die Beweggründe dahinter haben die Polizei überrascht. Weil wegen der Suche nach einem vermissten Mädchen auch über Haunstetten ein Hubschrauber eingesetzt wurde, hagelte es Beschwerden von Anwohnern. Und das war noch nicht alles. Die Polizei zeigt dafür kein Verständnis und übt Kritik.

Ein zwölf Jahre altes Mädchen galt seit Donnerstag als vermisst. Das Kind war zwar aus Nordrhein-Westfalen, aber bei den Ermittlungen der Polizei hatten sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass sich die Zwölfjährige im Augsburger Bereich aufhält. Das Brenzlige an dem Fall: Es wurde von einem psychischen Ausnahmezustand des Mädchens ausgegangen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg stieg also bei der Suche nach dem Kind umfangreich ein. Laut Polizei wurden mehrere Streifen eingesetzt, auch wurden Hundeführer mit zwei Diensthunden losgeschickt.

