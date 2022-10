Betrunkener Autofahrer verursacht erheblichen Sachschaden in Oberhausen

Zeugen beobachteten, wie der 67-Jährige mehrere Unfälle verursachte. Der Mann hatte fast zwei Promille im Blut.

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am frühen Dienstagabend in Oberhausen erheblichen Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge zunächst beobachtet, wie der 67-Jährige gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw einen in der Ulmer Straße/ Ecke Sallingerstraße abgestellten Wagen im Vorbeifahren beschädigte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte. Deshalb rief der Zeuge die Polizei. Der 67-Jährige konnte an der Halteranschrift angetroffen werden.

Hierbei stellten die Beamten dann auch Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Bei dem 67-Jährigen wurde deshalb eine Blutentnahme veranlasst. Noch während der Unfallaufnahme meldeten sich zwei weitere Zeugen, die beobachtet hatten, wie der 67-Jährige gegen einen weiteren Pkw und beim Einparken gegen eine Hauswand gefahren war. Es entstand nach Angaben der Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von 12.000 Euro. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt. (bau)