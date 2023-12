Der Bikepark in Göggingen lässt auf sich warten

Eigentlich sollte im Oktober mit dem Bau des Mehrgenerationenparcours begonnen werden. Nicht alle sind über die Pläne glücklich. Dafür werden es jetzt wohl zwei Radstrecken.

Vor über zwei Jahren hat die Augsburger Forstverwaltung im Gögginger Wäldchen den Kinder-Radparcours platt gemacht. Der Zorn in der Bevölkerung war immens, sodass die Stadt versprach, schnellen Ersatz zu schaffen. Mit großer Bevölkerungsbeteiligung wurde ein "Mehrgenerationenparcours" in der Apprichstraße geplant - Baubeginn sollte diesen Herbst sein. Doch bislang ist auf dem Gelände nichts zu sehen. Einige der Beteiligten haben sich mittlerweile enttäuscht zurückgezogen.

Mit viel Einsatz hatten sich die Mitglieder des Vereins Hügelzüchter an den Planungen auf dem Erweiterungsgelände des Gögginger Friedhofs beteiligt. Die Hügelzüchter betreiben dort einen so genannten Dirtpark für sehr gute Biker und müssen für den städtischen Parcours einen Teil ihres Geländes abgeben. Dementsprechend groß war das Interesse, dass der öffentliche Parcours gut und vor allem sicher wird.

Der neue Parcours soll in der Nähe des Taubenturms entstehen. Foto: Silvio Wyszengrad

Allerdings kam schnell die Ernüchterung - denn als es konkret wurde, ließ die Stadt die Hügelzüchter außen vor, berichtet Stadträtin Jutta Fiener ( SPD), die während des ganzen Prozesses Kontakt zum Verein hatte. "Die sind stinksauer und wollen nichts mehr mit der Stadt zu tun haben", so ihre Erfahrung. "Mit dieser Art der Partizipation hat die Stadt die jungen Leute leider nachhaltig vergrault."

Biker-Parcours war deutschlandweit eine Legende

Die aktuellen Planungen stoßen in der Tat nicht auf das Wohlwollen der Hügelzüchter. "Um ein Bild zu verwenden: Die Stadt hat einen Fußballplatz beseitigt und dafür einen Tennisplatz geplant", sagt Frank Heinrich vom Verein. Er bezieht sich damit allerdings auf den Teil, der künftig den Hügelzüchtern fehlen wird. "Der Platz war deutschlandweit eine Legende und wird nun durch einen Kinderplatz ersetzt."

Hintergrund der Kritik ist, dass der Platz der Hügelzüchter ebenso wie der im Gögginger Wäldchen beseitigte Parcours ein sogenannter "Dirtpark" war, also ein in der Natur angelegter Parcours mit Sprüngen und Hindernissen, während die Stadt in Göggingen jetzt einen "Pumptrack" plant, eine betonierte Fläche, auf der auch Kinder mit Laufrädern ihren Spaß haben sollen.

Heinrich macht sich auch Sorgen um die Sicherheit auf dem Gelände der Hügelzüchter. Schon jetzt kletterten regelmäßig Jugendliche über den Zaun, um dort illegal mit ihren Fahrrädern zu fahren. Der Parcours hat einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad und sei deshalb nur für Vereinsmitglieder zugänglich, betont er. Aufgrund hoher und weiter Sprünge sei die Verletzungsgefahr für ungeübte Fahrer hoch. "Wenn in Zukunft der Mehrgenerationenparcours direkt nebenan liegt, wird das sicherlich weitere Begehrlichkeiten wecken" fürchtet der Biker. Von der Stadt heißt es, die beiden Gelände würden durch einen Zaun getrennt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Stadt bestätigt, dass man eigentlich längst mit dem Bau des Bike-Parks beginnen wollte. Bislang wurden allerdings nur Bäume auf dem Gelände der Hügelzüchter gefällt. Allerdings habe kein Unternehmen in der nationalen Ausschreibung ein wirtschaftliches Angebot abgegeben, sodass die Maßnahme voraussichtlich im Dezember erneut ausgeschrieben werde. "Wenn die Ausführung in Frühjahr 2024 erfolgt, kann eine Freigabe der Anlage mit Abnahme der Ansaat-Arbeiten inklusive Fertigstellungspflege erfolgen. Damit wäre im Sommer zu rechnen", hofft das Umweltreferat der Stadt.

Zweiter Parcours in Göggingen in Planung

In Göggingen ist noch ein zweiter Fahrradparcours in Planung: Der Deutsche Alpenverein (DAV) möchte in Göggingen an der Anna-Seghers-Straße einen öffentlich zugänglichen Bike-Park bauen. Der Verein erhofft sich dadurch im Sinne des Naturschutzes, die immer mehr um sich greifende Entstehung illegaler Strecken zu verhindern. Die 7.500 Quadratmeter groß Anlage in Göggingen soll zu möglichst langen Zeiten öffentlich zugänglich sein, heißt es vom DAV. Das Gelände soll in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg und dem Stadtjugendring entstehen. Es soll ein "motivierender Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Fahrer aller Könnerstufen" sein, um die Fahrtechnik zu verbessern.

Laut Umweltreferat sind die Vertragsverhandlungen über den Pachtvertrag für das Grundstück abgeschlossen, die Stadt Augsburg warte noch auf den Startschuss durch den Verein. Nach Kenntnis der Sportverwaltung laufen aktuell noch Abstimmungsgespräche zwischen dem DAV und dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV). Aktuell ist der Alpenverein dabei, über Crowdfunding und Spendenaufrufe die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme zu beschaffen.