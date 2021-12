Augsburg

vor 32 Min.

Brand und Streit: Neuburger Straße in Augsburg muss gesperrt werden

In einem ehemaligen Gasthaus in der Neuburger Straße bricht am Samstagabend Feuer aus. Vorangegangen war ein Streit. Polizei und Feuerwehr sperren die Straße.

Von Max Kramer

Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagabend zu einem größeren Einsatz in die Neuburger Straße ausrücken. Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, kam um kurz nach 19.10 Uhr die Meldung über einen Streit in einer Wohnung, die sich in einem ehemaligen Gasthaus befindet. Dabei seien Gegenstände auf die Straße geworfen worden, weswegen es erforderlich gewesen sei, die Straße zu sperren. Die Sperrung hatte um 21 Uhr noch Bestand. Streit, Brand, Sperrung: Polizei und Feuerwehr in Neuburger Straße Nach Angaben der Polizei kam es im selben Gebäude auch zu einem Zimmerbrand, weshalb die Feuerwehr anrückte. Die Ursache ist noch unklar, die Brandstelle wird noch untersucht. Verletzt wurde niemand. Da alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen mussten, wurde zu deren Versorgung ein Bus angefordert. Die Polizei teilte mit, es sei davon auszugehen, dass das Haus bewohnbar bleibe.

Themen folgen