Augsburg

vor 36 Min.

Brandgeruch in Garderobe: So verlief der Abbruch der Theatervorstellung

Plus Die Aufführung auf der Brechtbühne ist in vollem Gange, als das Publikum das Augsburger Theater verlassen muss. Dahinter steckt ein ernster wie auch skurriler Vorfall.

Von Ina Marks

Am Tag danach zeigt sich der Intendant des Augsburger Staatstheaters erleichtert. "Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen und auch das Theater ist nicht abgebrannt", sagt André Bücker. Am Sonntagabend herrschte in der Brechtbühne auf dem Gaswerkareal Feueralarm - er platzte mitten in eine laufende Vorstellung. Der Fall war ernst, wenn auch skurril.

Das Stück "Meister und Margarita" war am Sonntagabend in der Brechtbühne mit über 200 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Die Handlung war bereits seit rund einer Dreiviertelstunde im Theatersaal im ersten Stock in vollem Gange, als sich draußen im Ofenhaus offenbar ein penetranter Rauchgeruch verbreitete - so, als würde etwas schmoren. Wie Bücker erzählt, sei der Brandgeruch immer intensiver geworden. Ein Feuerwehrmann, der an dem Abend bei der Vorstellung die obligatorische Brandwache hielt, sei schnell darauf aufmerksam gemacht worden. Rasch wurde entschieden, die Vorstellung abzubrechen. Als Sabeth Braun von der Abendspielleitung mit einem Mikrofon die Bühne betrat und das Publikum aufforderte, sich zügig und ruhig nach draußen zu begeben, musste sie deutlich dazu sagen, dass es sich jetzt um keinen Scherz handele und das Ganze auch nicht Teil der Inszenierung sei.

