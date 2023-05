Brennerei August Gin sucht dringend nach Geldgebern

Das Augsburger Unternehmen August Gin steckt in einer schwierigen Lage und sucht neue Geldgeber. Eine Schwarmfinanzierung soll helfen, die Zukunft zu sichern.

Christoph Steinle, Chef der Brennerei August Gin, ist geradeheraus: "Wir stecken derzeit in einer schwierigen Lage und haben enorm zu kämpfen", sagt er. Corona und die aktuellen Krisen hätten dem Augsburger Vorzeige-Start-up zugesetzt. Um sein Unternehmen zukunftssicher zu machen, brauche er frisches Kapital. Weil Banken in der aktuellen Lage kein Geld geben, versucht es Steinle mit Crowdfunding, also einer Schwarmfinanzierung. Auf der Internetplattform startnext.com sucht er nach Unterstützern. Sein Ziel: Bis Jahresende will er 50.000 Euro einsammeln – allerdings nicht ohne Gegenleistung.

2015 hatte Christoph Steinle August Gin gegründet und damit einen Nerv getroffen. Das Unternehmen, das seine Kreationen in Augsburg produziert, konnte sich bundesweit einen Namen bei Fans des Trendgetränks machen und seinen Absatz steigern – bis Corona kam. "Wir sind kein internationaler Hersteller, der seine Waren in allen Supermarktregalen hat. Wir haben eine Marke, die vom Ausschank in der Gastronomie und bei Veranstaltungen lebt", sagt Steinle. Während der Lockdowns sei dieser Absatzkanal völlig eingebrochen, das habe Spuren hinterlassen. Mit der Energiekrise und den gestiegenen Kosten bei Rohstoffen oder auch Glas kam direkt im Anschluss die neue Herausforderung. "Wir haben gegenüber Mitte 2022 eine Kostensteigerung von um die 30 bis 35 Prozent. Das können wir nicht eins zu eins an die Kundinnen und Kunden weitergeben." Dazu komme die hohe Inflation und eine damit verbundene Kaufzurückhaltung. "Das spüren wir beim Absatz", erzählt der Unternehmer.

Weil die Banken in der aktuellen Lage keine Kredite vergeben, versucht es Steinle nun über Crowdfunding. Eine vor allem von Start-ups gern genutzte Möglichkeit, Kapital zu generieren. Auf der Internetplattform startnext schreibt Steinle potenzielle Geldgeberinnen und Geldgeber direkt an: "Jetzt brauchen wir euren Support!" Bis Ende des Jahres sollen auf diesem Weg 50.000 Euro zusammenkommen. Teile des Geldes will Steinle in die Biozertifizierung seiner Spirituosen stecken sowie einen Gin auf Basis von Altbrot auf den Markt bringen. Wird das Ziel erreicht, werden an die Geldgeber Geschenke als Dankeschön ausgegeben.

"Sollten wir die Summe schaffen, würde das enorm an Druck nehmen", so Steinle. Andernfalls müsse er überlegen, Mitarbeiter zu reduzieren, um Kosten zu sparen. August Gin – nicht betroffen von der Kampagne sind Steinles Gastrobetriebe – ist nicht das einzige Unternehmen, das in Krisenzeiten in Schwierigkeiten gerät. Gründerin Anja Licht hat vor wenigen Tagen das Aus für "Pauli kocht" am Mauerberg bekannt geben müssen. Auch Biosupermärkte geraten in Schieflage. "Handwerklich und regional produzierte Lebensmittel sind jene Produkte, an denen in Krisenzeiten zuerst gespart wird", so Steinle.

