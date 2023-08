Augsburg

vor 59 Min.

Nach dem Bürgerfest stellt sich die Frage nach der Zukunft des Vereins

Plus Die Abrechnung des Bürgerfests liegt noch nicht vor, doch der Vorstand glaubt, dass es nicht für ein Plus reicht. Er hofft, dass die Stadt Augsburg einspringt.

Von Miriam Zissler

Am Mittwochvormittag ist der Abbau des Festgeländes in der Thommstraße im vollen Gange. Fünf Tage lebte dort – mit Blick auf die Stadtmauer – das Mittelalter mit dem Historischen Bürgerfest wieder auf. Die Abrechnung des Fests ist noch nicht erfolgt, weshalb eine abschließende Bilanz noch nicht gezogen werden kann. Vor allem wegen des Wetters bewerten aber Michael Beltran und Anton Nowak vom Vorstand der IG Historisches Augsburg, die das Bürgerfest veranstaltete, schon jetzt nur zwei der fünf Tage als wirklich "gut". Sie hoffen, dass mit den Einnahmen alle Ausgaben gedeckt werden können. Wenn ein Minus bleibt, könnte es das Ende des Vereins bedeuten.

Der Samstag und der Dienstag waren die beiden guten Öffnungstage des Fests. "Am Samstagabend gingen uns sogar teilweise die Getränke aus und wir mussten am Sonntag außerplanmäßig nachbestellen", berichtet Michael Beltran. Von den Händlern und der Polizei habe es ein positives Echo gegeben. Viele Händler wollten wiederkommen, wenn es wieder ein Fest gebe. Es sei ein friedliches Bürgerfest gewesen, oft hätten die Veranstalter von den Besuchern die Rückmeldung erhalten, dass sie gerne öfter gekommen wären – wenn das Wetter gepasst hätte. Am Freitagabend blieb es zwar trocken, aber nachdem Regen angesagt war, zählten die Veranstalter am Ende gerade einmal 800 Besucher. Der Sonntag und der Montag fielen fast völlig ins Regenwasser. Nun müsse die Abrechnung zeigen, ob womöglich die Einnahmen durch den Getränkeverkauf fehlende Besucherzahlen ausgleichen könnten, oder nicht.

