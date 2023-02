Augsburg

Bundeswehr zieht in Pop-up-Store – eine Augsburger Stadträtin fragt kritisch nach

Plus Ein Pop-up-Store, in dem sonst meist regionale Künstler und Händler ihre Produkte anbieten, wird an die Bundeswehr vergeben. Wie die Stadt Augsburg auf Kritik reagiert.

Von Jörg Heinzle

Die städtische Mitteilung zum Pop-up-Store der Bundeswehr in der Augsburger Innenstadt spart nicht mit Superlativen. Dass die Armee einen Monat lang in einem Laden in der Annastraße um Nachwuchs wirbt, wird mit dem legendären Anwerbe-Büro der US-Streitkräfte auf dem New Yorker Times Square verglichen. In Nürnberg, wo die Bundeswehr voriges Jahr ebenfalls für einige Zeit einen Laden hatte, seien Tausende gekommen, heißt es. Noch wirkt es nicht so, als werde die neue Anlaufstelle überrannt. Interessenten gibt es aber durchaus; vor allem jüngere Männer sind es, die sich in den mit Flecktarn dekorierten Räumen umschauen. Die "Karriere-Lounge" der Bundeswehr befindet sich seit dem Wochenende in einem der beiden "Zwischenzeit"-Geschäfte, die von der städtischen Wirtschaftsförderung für begrenzte Zeit vermietet werden – daran gibt es nun aber auch Kritik. Stadträtin Lisa McQueen (Die Partei) hat Zweifel, ob die Bundeswehr zum "Zwischenzeit"-Konzept passt, das eigentlich für regionale Künstler, Geschäftsleute oder Institutionen gedacht ist.

