Centerville soll Wohnungen weichen – Kritik am Abriss der US-Siedlung

Plus Die Initiative "Augsburgs Erbe bewahren" hält die Pläne für die Neubebauung der Weltwiese in Kriegshaber weder für ökologisch noch geschichtsbewusst.

Von Stefan Krog

Die Bürgerinitiative " Augsburgs Erbe bewahren" hat am Mittwoch die Pläne der Stadt und der städtischen Wohnbaugruppe, die ehemalige US-Siedlung Centerville-Nord an der Bgm.-Ackermann-Straße mit ihren 350 Wohnungen abzureißen und dort 1200 Neubauwohnungen zu errichten, kritisiert. Am Donnerstagnachmittag wird sich der Bauausschuss des Stadtrats mit dem Ergebnis eines von der Wohnbaugruppe ausgerichteten Architektenwettbewerbs befassen. Der Siegerentwurf sieht wie berichtet einen Abriss und eine Verkleinerung der Weltwiese vor. Die Initiative beklagt eine Vernichtung des US-amerikanischen Erbes in Kriegshaber. Zudem sei der Abriss von Gebäuden unter ökologischen Gesichtspunkten verheerend, bemängelt Sprecherin Alex Blümel.

"Verlieren weiteren Puzzlestein US-amerikanischer Geschichte in Augsburg"

Die Initiative hatte in der Vergangenheit vergebens gegen den Abriss des Gärtnerhauses auf dem Martini-Areal im Textilviertel und mehrerer ehemaliger Kasernengebäude auf dem Reese-Areal protestiert. Auch bei der Halle 116 auf dem Sheridan-Areal war die Initiative mit involviert. "Wir verlieren einen weiteren großen Puzzlestein US-amerikanischer Geschichte in Augsburg", so Blümel. Es gebe zwar noch weitere ehemalige US-Quartiere wie Sullivan Heights oder Cramerton, Centerville-Nord sei aber die Keimzelle der US-Siedlungen gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

