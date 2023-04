Corona-Boom – und nun? Augsburgs Labore begeben sich auf neue Wege

Plus Augsburg gilt als "Silicon Valley" für medizinische Labore. Während der Corona-Pandemie erlebten sie ein extremes Hoch. Und jetzt? Sortiert sich der Standort neu.

Der Hauch von Improvisation ist verflogen. Dort, wo sich einst Kisten stapelten, hunderte Testkits ihrer Verwendung harrten, täglich tausende Proben rein- und rausgetragen wurden, ist jetzt: Alltag. Nicht, dass es nichts mehr zu tun gäbe, hier im Labor "ArminLabs" im Augsburger Norden. Das extreme Aufkommen ist aber überwunden, weil es die Corona-Pandemie auch ist. Und das hinterlässt Spuren an einem Standort, der als "Silicon Valley" für medizinische Labore gilt.

"ArminLabs", eigentlich auf zeckenübertragene Erkrankungen spezialisiert, ist eines der kleineren Labore in Augsburg. 35 Männer und Frauen zählen zur Kernbelegschaft – in den Hochphasen der Pandemie wuchs der Personalbestand auf 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie machten aus schmierigen Proben harte Corona-Zahlen - ob durch PCR-, Blut-, Pool- oder Spucktests. Rund eine Million PCR-Tests hat das Labor insgesamt gemacht, schätzt Gründer und Chef Armin Schwarzbach. Seit März allerdings werte man diese Test-Art nicht mehr aus. "Da kaum noch getestet wird, lohnt es sich schlicht nicht mehr, die gesamte Infrastruktur aufrechtzuerhalten", sagt Schwarzbach. "Für uns und alle anderen bedeutet das natürlich einen Einschnitt."