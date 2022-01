Corona-Demozüge durch Augsburg: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Für Samstag und Montag sind in Augsburg wieder Corona-Demonstrationen angekündigt. Mit wievielen Teilnehmern die Polizei rechnet und wo die Route verläuft.

In den kommenden Tagen wird Augsburg erneut Schauplatz von Protest-Veranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen. Geplant sind jeweils Demonstrationszüge, die auf dem Plärrergelände starten – am Samstag um 17 Uhr, am Montag um 18 Uhr. Im Vergleich zu jüngeren Veranstaltungen ist die Route mit knapp fünf Kilometern diesmal etwas kürzer: Sie verläuft über Badstraße, Klinkerberg, Prinzregenten-, Viktoria-, Bahnhof-, Schießgraben-, Hall- und Maxstraße, Rathausplatz, Karolinen-, Karl-, Gesundbrunnen- und Badstraße zurück zum Plärrer. Im Veranstaltungszeitraum kommt es dort jeweils zu Verkehrsbehinderungen.

Corona-Demo durch Augsburg: Kommen Teilnehmer von außerhalb?

Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit ähnlich vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie zuletzt. Nach der Veranstaltung am vergangenen Montag sprach die Polizei von rund 2000 Demonstrierenden, Stadtrat Roland Wegner (V-Partei) zählte unterdessen fast 4000. Für kommenden Samstag und Montag sind jeweils bis zu 5000 Menschen angemeldet. In sozialen Medien kursieren Aufrufe, nach denen insbesondere am Samstag Menschen aus umliegenden Städten, allen voran München, nach Augsburg kommen sollen. Parallel findet am Samstag ab 18 Uhr auf dem Königsplatz eine Gegen-Demonstration von "Augsburg Solidarisch" statt. (kmax)