Augsburg

vor 27 Min.

Corona-Leugner bis zum Tod: Wenn Fake News Leben kosten

Plus Corona eine Erfindung, die Impfung schädlich: Dies und mehr bekommen sie in der Augsburger Uniklinik regelmäßig zu hören - von Covid-Kranken selbst. Über Grenzen des Erträglichen.

Von Max Kramer

Es gibt ja auch Erfolge, die sie auf der Corona-Intensivstation am Augsburger Uniklinikum feiern. So wie kürzlich: Eine infizierte Frau, die in der späten Phase ihrer Schwangerschaft eingeliefert wurde, deren ungeborenes Kind frühzeitig geholt werden musste, die ungeimpft war und an der Schwelle zum Tod stand, diese Frau also wird dank eines medizinischen Kraftakts wohl überleben. Es sind Fälle wie diese, für die Menschen wie André Fuchs ihren Beruf ergriffen haben. Fuchs ist Oberarzt im Bereich Infektiologie und, wie er sagt, "einer, der seine Arbeit macht, ganz einfach, weil er den Menschen helfen will. So wie alle hier." Dankbarkeit von Betroffenen und Angehörigen erwarte er dafür nicht, schon gar keine Demut. "Aber zumindest die wohlwollende Vorstellung, dass ich weiß, was ich tue, dass ich den Patienten Gutes will. Und keine Vorwürfe oder Diskussionen, dass es die Krankheit, wegen der sie hier sind, gar nicht gibt." Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist seit Beginn der Pandemie das Gegenteil davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen