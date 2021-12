Augsburg

vor 16 Min.

Corona wird fürs Augsburger Medizin-Modellstudium zur Herausforderung

Plus Der Modellstudiengang für Humanmedizin an der Uni Augsburg hatte zum Start eine enorme Nachfrage und ist mitten im Aufbau. Durch die Pandemie hat sich vieles anders entwickelt als geplant.

Von Eva Maria Knab

Sibylle Lang kam aus Wuppertal zum Medizinstudium nach Augsburg. Die 25-Jährige ist jetzt im fünften Semester. In dreieinhalb Jahren will sie eine gut ausgebildete Ärztin sein. Lang ist eine der Studierenden im bayernweit einmaligen Modellstudiengang für Humanmedizin. Aus ihm sollen Ärztinnen und Ärzte einer neuen Generation hervorgehen. Was die Wuppertalerin nicht auf der Rechnung haben konnte, war Corona. Die Pandemie hat für sie und die anderen jungen Pioniere vieles schwieriger gemacht. Nicht nur sie stehen vor ungeahnten Herausforderungen - auch die Organisatoren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen