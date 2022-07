CSU und Grüne wollen in Augsburg eine Anlaufstelle für Queere schaffen

Jüngere Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind, sollen beraten werden. Der Punkt steht im Koalitionspapier der Augsburger Stadtregierung.

Der Begriff "Queer" beschreibt Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind. Die Koalition von CSU und Grünen im Augsburger Rathaus möchte nun für queere Personen eine Anlaufstation einrichten. Die Einrichtung einer beratenden Anlaufstelle sei dem Regierungsbündnis ein wichtiges Anliegen, heißt es. Der Punkt sei daher im Koalitionspapier festgehalten.

Grünen-Mann Peter Rauscher erinnert an gewalttätige Übergriffe

Dazu heißt es vonseiten der Koalition: Neben der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsstelle der Stadt Augsburg und ehrenamtlich strukturierten Anlaufstellen wie Queerbeet sowie dem Verein Christopher Street Day Augsburg, selbst organisierten Gruppen wie Queere Christ*innen Augsburg oder Treffpunkten wie Café Queer im Moritzpunkt gebe es keinerlei professionell organisierte und von der Stadt Augsburg eingerichtete queere Beratungsangebote. Die nun beantragte Anlaufstelle soll sich unter anderem, aber nicht ausschließlich, an Jugendliche und junge Erwachsene richten.

Peter Rauscher, Fraktionsvorsitzender und queerpolitischer Sprecher der grünen Stadtratsfraktion sagt: “Menschen, die sich als queer identifizieren, sind in unserer Gesellschaft leider nach wie vor häufig Diskriminierung und auch Gewalt ausgesetzt, wie man zuletzt bei Übergriffen am Augsburger CSD oder bei der Gewalttat in Oslo sehen musste." Besonders für junge queere Menschen sei dies sehr belastend und kann weitreichende traumatische Folgen haben.

CSU-Mann Leo Dietz unterstützt die geplante Anlaufstelle

Leo Dietz, Fraktionsvorsitzender der CSU, sagt: "Wir sehen es als Aufgabe unserer Stadtgesellschaft an, alles zu tun, dass queere Jugendliche selbstbestimmt und diskriminierungsfrei leben können." Es sei unerlässlich, professionelle Strukturen und eine Anlaufstelle für queere Menschen zu schaffen. Sie soll in bestehenden Einrichtungen der Stadt, nämlich in der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsstelle, verortet und aufgebaut werden und eng mit den Jugendhilfeträgern und dem Sozialreferat abgestimmt werden.