Das Augsburger Nachtleben soll wieder attraktiver werden

Plus Gastronomen, Clubbesitzer und die Stadt wollen das nächtliche Augsburg weiterentwickeln. Dabei sind verschiedene Interessen zu beachten. Sind diese in Einklang zu bringen?

Augsburg ist eine Großstadt – und das ist sie natürlich auch nachts. Doch während tagsüber Konsens darüber besteht, dass die Innenstadt von vielen Besuchern profitiert, wünschen sich viele Anwohner nachts vor allem eines: Ruhe. Zwischen Nachtökonomie und dem Bedürfnis der Anwohner nach ungestörtem Schlaf herrscht ein starker Widerspruch. Eine Herausforderung für die Stadtverwaltung, aber auch für Gastronomen und Clubbetreiber.

Im Sommer 2021 hatten Generation Aux und die Grünen unter dem Titel "Stadt nach Acht" eine gemeinsame Initiative im Stadtrat eingebracht, um die Weiterentwicklung der Innenstadt und der Stadtteile voranzutreiben. "Andere Städte zeigen, dass es frische Ideen braucht, um die Innenstädte auch nachts zu einem Ort der friedlichen Begegnung weiterzuentwickeln, ohne sich immer weiter nur auf die bereits bestehenden Abläufe und Angebote zu fokussieren. Gerade jetzt, wo sich der Wandel der Städte und Innenstädte immer schneller vollzieht, müssen wir flexibel und schnell agieren, wenn es um innovative Ideen und neue Konzepte geht", hatte Generation Aux-Vorstand Raphael Brandmiller damals erklärt.