Augsburg

vor 49 Min.

Das bewegt die Menschen in Oberhausen und im Bärenkeller

Der Täfertinger Weg im Bärenkeller soll zur Tempo-30-Zone umgewandelt werden. So hieß es in der Bürgerversammlung.

Plus Geschwindigkeitsreduzierung, Zisternenpflicht, Wohnraum: Bei der Versammlung in St. Konrad wurden viele Themen diskutiert. Mit einigen muss sich der Stadtrat beschäftigen.

Von Jonas Klimm

Im vollen Pfarsaal von St. Konrad gab es am Donnerstagabend einiges zu besprechen. Auf der Bürgerversammlung wurde neben der Diskussion um den geplanten Süchtigentreff in St. Johannes zahlreiche Anträge zu weiteren Themen eingebracht. Einige der Anliegen erhielten große Unterstützung, mit diesen muss sich der Stadtrat innerhalb der nächsten drei Monate beschäftigen. Andere wurden verworfen. Das bewegt die Bewohner in Oberhausen und im Bärenkeller.

Beim Täfertinger Weg im Bärenkeller herrschte Einigkeit. Eine Bewohnerin brachte den Antrag ein, dass der komplette Täfertinger Weg in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden soll. Der Antrag wurde vom Plenum mit großer Mehrheit angenommen. Die Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller forderte zudem, den Holzweg vom Oberen Schleißweg bis zur Stadtgrenze, die Wertinger Straße sowie die Hirblinger Straße zur 30er-Zone zu erkären. Die AG brachte auf der Versammlung aber keine eigenen Anträge ein. Vorsitzende Christine Deschler erklärte unserer Redaktion, dass klar gewesen sei, dass Themen, die rund um den geplanten Süchtigentreff in St. Johannes viel Emotionen, Zeit und Raum einnehmen würden. Deshalb habe man die rund 60 eigenen Anliegen direkt an die zuständigen Referenten geschickt, so Deschler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen