Das erleben Geringverdiener und Migranten bei der Wohnungssuche

Corinna Höckesfeld und Düzgün Polat (im Bild) betreuen eine neue Umfrage über Diskriminierung bei der Wohnungssuche in Augsburg.

Plus Auf Augsburgs Wohnungsmarkt haben es viele Mieter schwer. Mehrere Bevölkerungsgruppen sind bei Vermietern offenbar besonders unbeliebt – das zeigt eine neue Umfrage.

Von Eva Maria Knab

Jasmin T. (Name geändert) ist alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, Mini-Jobberin und seit einem Jahr in Augsburg auf Wohnungssuche. "Inzwischen bin ich schon fast verzweifelt", sagt sie. Denn trotz einiger Besichtigungstermine bekommt sie von privaten Vermietern immer nur Absagen. "Einmal heißt es, wir wollen keine Kinder im Haus", erzählt sie. Ein anderer Vermieter wollte keine Mieterin arabischer Herkunft, dem nächsten passte ihre Arbeit in der Gastronomie nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

