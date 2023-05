Augsburg

Das weiß man jetzt über das Badeopfer vom Lech in Augsburg

Am Pfingstsonntag verunglückte ein Mann im Lech in Lechhausen.

Plus Ein 51-jähriger Mann war am Pfingstsonntag untergegangen. Sein Gesundheitszustand ist laut Polizei kritisch. Die Wasserwacht äußert sich zu Notsituationen im Wasser.

Der 51-jährige Mann, der am Sonntag bei einem Badeunglück im Lech unterging, schwebt in Lebensgefahr. Sein Zustand sei kritisch, sagte die Polizei am Dienstag. Zwei Männer hatten den Rumänen aus dem Wasser gezogen. An der Gaststätte Floßlände in Lechhausen wurde er reanimiert und anschließend ins Universitätsklinikum gebracht. Mittlerweile hat die Polizei mehr Erkenntnisse zum tragischen Geschehen. Es ist nicht der erste Zwischenfall in diesem Bereich. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurden drei Frauen aus dem Lech gerettet. Ein Barkeeper des Lokals Floßlände und andere Retter waren damals ins Wasser gesprungen.

Mehrere Rettungskräfte trafen am Sonntag nach dem Badeunglück in Lechhausen ein. Foto: Christoph Bruder

Badeunglück in Augsburg: Bekannte meldeten den Mann als vermisst

Am Pfingstsonntag sahen zunächst mehrere Passanten eine hilflose Person im Wasser treiben. Zwei Männer sprangen in den Fluss und zogen nach Angaben der Polizei den 51-Jährigen an Land. Es erfolgten vor Ort Wiederbelebungsmaßnahmen durch Passanten und einen Notarzt, der sich an der Floßlände aufhielt. Die Rettungsaktion wurde von vielen Menschen am Sonntag registriert, da der Lech als beliebtes Ausflugsziel gilt. Die Gaststätte war an dem sonnigen Tag sehr gut besucht.

