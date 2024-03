Augsburg

Das Kirchendach von St. Franziskus macht den Anfang der großen Sanierung

An der Kirche St. Franziskus in der Firnhaberau laufen Bauarbeiten. Das Dach wird saniert. Es gab einen Sturmschaden.

Plus Das Gerüst an der St. Franziskus-Kirche steht nicht mehr lang. Die großen Arbeiten an der Kirche beginnen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Vorbereitungen laufen.

Von Michael Hörmann

Es waren turbulente Wochen in der Firnhaberau. Ein kaputtes Kirchendach war Auslöser für die Aktivitäten. Gläubige durften die katholische Kirche St. Franziskus nicht betreten. Übergangsweise fanden Gottesdienste im Nachbarstadtteil Hammerschmiede statt. Das Kirchendach wurde zunächst provisorisch repariert. Gläubige kehrten zurück. Mittlerweile laufen Arbeiten, um den Schaden professionell zu beheben. Die Kirche darf danach auch wieder durch den Haupteingang betreten werden. Aber wie lange? Die große Sanierung des Bauwerks steht an.

Begonnen hatten die Probleme mit dem Kirchendach kurz vor Heiligabend. Ein Sturm hatte Dachplatten abgedeckt. Es tröpfelte in die Kirche. Kurzfristig gab es eine Notreparatur des Dachs. In jüngster Vergangenheit begannen die umfangreichen Arbeiten am Dach. Rainer Hoffmann von der Pfarrei St. Franziskus sagt zum aktuellen Stand: "Die Sanierung des Dachs ist nach dem Sturmschaden weitgehend abgeschlossen." Das Gerüst werde voraussichtlich in den nächsten Tagen abgebaut. Dann könne auch der Haupteingang wieder ohne Einschränkungen benutzt werden.

