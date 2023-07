Augsburg

12:00 Uhr

Das neue Wohnquartier am Ackermann-Park ist bald fertig

Plus Das Wohnquartier nahe des Dehner-Gartenmarkts in Kriegshaber hat mehr als 450 Wohnungen. Es ist das größte Wohnbauprojekt innerhalb der letzten Jahre in Augsburg.

Von Stefan Krog

Nach gut drei Jahren Bauzeit ist das Wohnquartier Ackermann-Park auf dem ehemaligen Areal des Post-SV an der Grenzstraße in Kriegshaber so gut wie fertig. Auf dem Gelände entstanden in verschiedenen Projekten und Abschnitten mehr als 450 Wohnungen. Aktuell laufen noch letzte Arbeiten an Straßen, die abschließend fertiggestellt werden. Die Wohnungen sollen in absehbarer Zeit bezogen werden.

Zum überwiegenden Teil hat die Dehner-Eigentümerfamilie Weber das Areal, das nördlich des Gartenmarkts an der Bgm.-Ackermann-Straße liegt, entwickelt. 416 Wohnungen (davon 80 gefördert) entstanden dort, hinzu kommen gut 50 geförderte Wohnungen der Firma Scherer direkt an der Grenzstraße. In diesem Gebäude ist auch eine städtische Kita untergebracht. Das Projekt war das größte Wohnbauvorhaben, das zuletzt in Augsburg umgesetzt wurde. Aktuell wird wegen der Zinssituation und der Zurückhaltung von Käufern nur noch an wenigen Stellen gebaut, etwa im Bereich des früheren NCR-Parkplatzes (ebenfalls Kriegshaber) oder in der Zugspitzstraße in Hochzoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

