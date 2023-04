Augsburg

Dauerbaustelle am Schmiedberg: Neuer Eigentümer berichtet von seinen Plänen

Am Schmiedberg in Augsburg soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Plus An der bekannten Baustelle in der Augsburger Innenstadt wurde zuletzt bereits gewerkelt und aufgeräumt. Nun ist klar, wie viele Wohnungen in dem Gebäude unterkommen sollen.

Zu sagen, das Gebäude am Schmiedberg habe eine wechselvolle, auch eigentümliche Geschichte, wäre eine Untertreibung. Das heruntergekommene Haus, das an einer zentralen Verkehrsachse in der Augsburger Innenstadt liegt, war in den vergangenen Jahren als Dauerbaustelle berüchtigt, an der nichts voranging, und deren Hintergründe rund um einen früheren Eigentümer aus Dubai fragwürdig klangen. Nun soll vieles anders werden. Inzwischen gehört die Immobilie einem deutschen Unternehmen, das jetzt Details dazu preisgibt, was es konkret plant.

Wie berichtet, ist seit vergangenem Jahr eine Objektgesellschaft der Firma Köse Immobilien Eigentümerin des Areals, ein Unternehmen für Projektentwicklung aus Hamburg. Die Pläne des früheren Eigentümers aus Dubai hatten ambitioniert geklungen, Bautätigkeit war ihnen aber nur sporadisch gefolgt. 55 kleine Apartments sollten in dem Gebäude einmal entstehen, zwei Penthäuser und Gewerbeflächen. Ein Vertreter der Hamburger Firma, die das Haus 2022 erworben hat, sagte unserer Redaktion vergangenes Jahr, man wolle auf dieser bestehenden Baugenehmigung aufbauen und die bisherigen Pläne optimieren. Es ist also weiterhin angedacht, dass das derzeit unsanierte Gebäude am Schmiedberg 6 einmal ein modernes Wohn- und Geschäftshaus werden soll, allerdings wohl mit etwas anderen Grundrissen als in früherer Planung.

