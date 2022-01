Augsburg

Der nächste Bürokomplex entsteht nahe der B17 in Augsburg

Plus Die Firma Walter AG errichtet ein Gebäude, das einen Bogen zum Innovationspark spannt. Doch nicht nur an diesem Standort ist das Unternehmen mit Millioneninvestitionen aktiv.

Von Michael Hörmann

Der Augsburger Innovationspark an der B17 ist längst nicht mehr allein die Heimat von Forschungseinrichtungen. Am Standort mit der verkehrsgünstigen Lage entstehen auch Bürokomplexe. Ein sechsstöckiger Bau mit 25 Metern Höhe ist bereits bezogen. Weitblick 1.7 heißt das Gebäude, in dem fast 600 Beschäftigte tätig sind. Nun werden an anderer Stelle die Weichen für einen zweiten Bürokomplex gestellt. Die Baugrube ist ausgehoben. Sie lässt erahnen, welche Dimension dieses Gebäude einmal haben wird. Investor ist die Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG. Als Besonderheit seines Bauwerks verweist das Unternehmen auf ein begrüntes Dach, das sich in einem Bogen über das Gebäude zieht.

