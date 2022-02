Augsburg

vor 19 Min.

Diakon Tobias Butze gab für die Menschen auf der Straße seinen Job auf

Plus Tobias Butze ist ein sehr gläubiger Mensch. Warum der 43-Jährige seine Arbeit als Diakon beendete und oft die Menschen am Oberhauser Bahnhof besucht.

Von Ina Marks

Tobias Butze ist auf dem Weg zum Oberhauser Bahnhof. Wie so oft in der Woche. Schon in der Ulmer Straße begegnet er auf dem Gehsteig einem jungen Mann, den er kennt. Beide sprechen kurz miteinander. Dann geht Butze mit dem Mann in einen Laden, kauft ihm eine Cola, verabschiedet sich. Regelmäßig besucht Tobias Butze am Oberhauser Bahnhof die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Es sind die Gestrandeten, die Alkohol- und Drogensüchtigen. Manche haben ihren Job verloren, ihr Zuhause. Butze kümmert sich um diese Menschen. Dabei verfolgt er seine eigene, persönliche Agenda. Für die hat er sogar seinen sicheren Arbeitsplatz aufgegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

