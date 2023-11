Die Augsburger Messe war am Wochenende eine große Spielwiese

Keine Lust mehr auf "Mensch-ärgere-dich-nicht"? Auf der "Spielwiesn" können die Besucher Neuheiten ausprobieren und sich für Weihnachten inspirieren lassen.

Es wird geknobelt, gewürfelt und gestapelt. Drachen müssen besiegt, Türme gebaut und Hasen versenkt werden. Die Augsburger Messe ist an diesem Wochenende eine einzige große Spielwiese. Und für viele Besucher auch Ideengeber bei der Frage, was denn in ein paar Wochen sorgsam verpackt unter dem Weihnachtsbaum liegen soll.

Die vierjährige Hedi weiß das schon ganz genau. Gemeinsam mit Mama Svende Middents und Papa Marcus hat sie sich an der Spieleausgabe "Lotti Karotti" ausgeliehen und ist jetzt Feuer und Flamme für den Klassiker mit Karotte. Das Spiel mit den bunten Häschen, da ist sich Hedi sicher, muss auf den Wunschzettel. Nun geht es erstmal eine Runde zum Toben auf die Hüpfburg, bevor sich die Eltern noch ein bisschen nach neuen Ideen für einen Spieleabend mit Freunden umsehen können. Dass die Spielwiesn zu ihrem 30. Geburtstag von München nach Augsburg umgezogen ist, ist für Svende Middents ein Gewinn. "Da kann man die Spiele erst einmal ausprobieren, bevor man sie kauft."

Und das tun die Besucher zum Auftakt ausgiebig. Schon kurz nach dem Einlass füllen sich am Freitagnachmittag die langen Tischreihen mit kleinen und großen Spielfreunden. 4000 unterschiedliche Spiele gibt es in der Spielothek zum Ausleihen und Ausprobieren. Da rauchen die Köpfe, da wird gefachsimpelt und über die Regeln gestritten. Und wenn die Kontrahenten mal nicht weiterkommen, dann helfen die Spieleerklärer, die an der Ausgabe auch Tipps für die Auswahl des richtigen Spiels geben.

Messe in Augsburg: Spiele rund um die Natur liegen im Trend

Unter ihnen sind auch einige Mitglieder des Augsburger Vereins Spielespieler. So wie Benjamin Hohl und Rainer Gräßle. Knapp 300 bis 400 verschiedene Spiele, schätzt Gräßle, hat er aktuell zu Hause. Und an diesem Wochenende könnten noch einmal einige hinzukommen. Schließlich kommt ständig Neues auf den Markt. Einiges davon haben die beiden schon ausprobiert. So wie etwa das aktuelle Spiel des Jahres "Dorfromantik" - das an den Kassenschlager Carcassonne erinnert und sich für Familien durchaus lohnt. Ebenso wie "Einfach Kleber", "Hitster" oder "Terra Nova". Kennern empfiehlt Benjamin Hohl unter anderem "Age of Innovation" oder "Evacuation." Insgesamt, so Hohl, gehe der Trend aktuell hin zu Spielen rund um die Natur und Themen wie Nachhaltigkeit und Verwüstung. Nach wie vor beliebt sind daneben Kooperationsspiele, bei denen man als Team zusammenarbeiten muss.

Das erwartet Besucher auf der Augsburger "Spielwiesn" 1 / 3 Zurück Vorwärts Zum ersten Mal findet die "Spielwiesn" in den Hallen der Augsburger Messe statt. Vor dem Umzug war sie in München beheimatet und feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. In drei Hallen stehen spielbegeisterten Kindern und Erwachsenen 2.200 Sitzplätze zur Verfügung. Mehr als 70 Aussteller stellen ihre Spiele vor.

Am Freitag, 3. November, hat die Spielwiesn von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Am Samstag, 4. November, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 5. November, von 10 bis 18 Uhr. Familientickets gibt es ab 20 Euro, ein Erwachsener bezahlt 15 Euro. Kinder (5 bis 17 Jahre) und Studenten kosten 10 Euro. Tickets gibt es unter www.eventim.de

Auf dem neuen Science Playground warten Experimente und Workshops zu Nachhaltigkeit, MINT und mehr. Dort kann man der Raumstation ISS einen Besuch abstatten, künstliche Intelligenz herausfordern, spielerisch der Quantenwelt und den Superkräften des Wassers auf die Spur kommen, Spiele coden, die Puppen tanzen oder Roboter laufen lassen.

Besonders in der Pandemie haben die Bereiche Rollenspiel und Brettspiel stark zugelegt, erzählt Andreas Dobrindt-Ostner. Teilweise um 25 Prozent jährlich. Er gehört zur Apex Ideenschmiede aus Untermeitingen, die im Team schon mehrere Spiele entwickelt hat. Wie lange so etwas dauert, sagt Dobrindt-Ostner, sei ganz unterschiedlich.

Lesen Sie dazu auch

Andreas Dobrindt-Ostner (rechts) von der Apex Ideenschmiede in Untermeitingen erklärt Besucher Stefan Zöbeli die Regeln des Spiels "Villa Mechanika". Foto: Anna Kondratenko

Einfache Spiele können in vier Wochen umgesetzt sein. Bei komplexeren dauert es Jahre, bis sie im Regal stehen. "Wir haben ein Spiel, da hat das Manuskript fast 1000 Seiten. So etwas braucht natürlich, bis es fertig ist." Dass die Spielwiesn in diesem Jahr zum ersten Mal in Augsburg stattfinden, freut den Untermeitinger ganz besonders. "Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können. Es ist schön, dass Augsburg so aufgewertet wird."

Auch Aussteller aus der Region Augsburg sind auf der Spielwiesn mit dabei

Ähnlich sieht es auch Patrick Schmidt von Pasch-Spiele. Erst vor zwei Wochen hat er in Augsburg seinen Laden eröffnet, in dem er Miniaturen für Tabletop-Spiele und eigens angefertigte Figuren aus dem 3D-Drucker verkauft. Blutrünstige Drachen, bis an die Zähne bewaffnete Krieger und andere fantastische Kreaturen tummeln sich auf dem Tisch vor ihm und ziehen auf der Spielwiesn vor allem das ältere Publikum an. Zuerst bestritt er den Verkauf der Figuren hauptsächlich online von zu Hause in Bobingen aus. Nun ist aus einem Hobby ein Laden in Augsburg geworden, der auch ein Treffpunkt für die Community ist und an dem man gemeinsam spielen kann. Eine Spielwiese im kleinen eben.

Andreas Hollick und Sohn Clemens versuchen sich an einem Kartenhaus. Foto: Anna Kondratenko

Auf der großen Spielwiese versucht sich Andreas Hollick aus Landsberg derweil mit seinem vierjährigen Sohn Clemens an einem Kartenhaus. Vor einigen Jahren war er schon mal mit den großen Geschwistern auf der Messe, als sie noch in München stattfand. "Jetzt ist die Messe durch den Umzug näher dran und wir sind nochmal hergekommen." Dass sie am Ende mit einigen neuen Spielen nach Hause gehen, davon ist Hollick überzeugt. Denn die älteren Geschwister von Clemens sind gerade irgendwo allein in der Halle unterwegs. Und sie haben ihr Taschengeld mit dabei.