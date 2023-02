Augsburg

vor 32 Min.

Die autofreie Maxstraße stößt bei Anwohnern und Unternehmern auf Bedenken

Plus Die zukünftige "Autoarmut" in der Augsburger Maximilianstraße weckt teils Unmut. Für einzelne Bedenken gibt es bei der Stadt durchaus Verständnis.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Der Fußgängerzonenversuch in und um Augsburgs berühmte Prachtstraße wird ab dem 1. Mai stehen und ein Jahr dauern. In dieser Zeit, so Stefan Sieber vom Referat der Oberbürgermeisterin auf einer Informationsveranstaltung zum Projekt, werde die Stadt zwei Durchgänge zur Überprüfung der Auswirkungen vornehmen. Etwa 80 Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter Anwohner und Unternehmer der Maximilianstraße nahmen an der offenen Informationsrunde im Oberen Fletz teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen