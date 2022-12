Augsburg

vor 47 Min.

Die Augsburger Maxstraße wird ab 1. Mai 2023 zur Fußgängerzone

Ein Passant überquert die Maximilianstraße am Sonntag: Ab Mai soll die Straße probeweise zur Fußgängerzone werden. Die Parkflächen sollen dann anders genutzt werden können.

Plus Die Stadt Augsburg will ihren Verkehrsversuch in der Maximilianstraße 2023 durchziehen. Statt Parkplätzen sind Bäume, Bänke und ein kulturelles Programm vorgesehen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt will die Maximilianstraße zwischen Moritzplatz und Herkulesbrunnen ab 1. Mai 2023 für ein Jahr versuchsweise zur Fußgängerzone machen. Der ursprünglich für dieses Jahr geplante Verkehrsversuch war wegen der Gleisbaustelle am Moritzplatz verschoben worden, stattdessen gab es als Schmalspur-Test die Holzbänke auf Parkplätzen ("Parklets"). Inzwischen stehen für den richtigen Fußgängerzonen-Test im kommenden Jahr die ersten Überlegungen fest, was Gestaltung der Straße und Anfahrbarkeit für Anwohner und Anwohnerinnen betrifft. Ein Überblick:

