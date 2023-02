Augsburg

12:00 Uhr

Die Million rückt näher: Augsburg verbucht Rekord an Übernachtungen

Das Hotel Leonardo an der Wertachbrücke ist das größte Hotel in Augsburg mit 235 Zimmern. Stephanie Kimmig kümmert sich um die Betten.

Plus Im Jahr 2022 wurden in Augsburg 912.500 Übernachtungen registriert. Tourismus-Chef Götz Beck nennt Gründe für das Plus und Hoffnungen für das Jahr 2023.

Die Million rückt in Reichweite: Im Jahr 2022 gab es in Augsburg insgesamt 912.500 Übernachtungen - ein Rekordwert. Nie zuvor blieben so viele Gäste über Nacht in Augsburg. Dabei hatte es zu Beginn des Jahres noch Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gegeben. Für Tourismus-Chef Götz Beck kommt die Entwicklung nicht überraschend. Bereits vor einigen Wochen hatte er bekannt gegeben, dass es im Oktober bei den Übernachtungszahlen einen Spitzenwert gegeben habe. Für den Zuwachs gibt es laut Beck Gründe, die nicht allein an der Beliebtheit von Augsburg festzumachen seien. Mittlerweile gibt es im Stadtgebiet rund 6000 Betten, vor einiger Zeit waren es nur 4600. Für die Hoteliers ist die Spitzenmarke kein Grund für Jubelsprünge. Die durchschnittliche Auslastung ist noch nicht auf dem früheren Niveau.

