Augsburg

vor 25 Min.

Die Stadt Augsburg will das Pflaster am Moritzplatz erneuern

Das Pflaster am Moritzplatz ist, genauso wie die Straßenbahngleise, schadhaft. Beides soll nun erneuert werden.

Plus Die Stadtwerke Augsburg müssen am Moritzplatz die Straßenbahngleise auswechseln. In diesem Zug soll es auch Verbesserungen für Rad- und Fußverkehr geben.

Stadt und Stadtwerke wollen in den Sommerferien am Moritzplatz die Straßenbahngleise und das Pflaster erneuern. Die Gleise sind nach 18 Jahren abgefahren, die breiten Fugen des Kopfsteinpflasters, aus dem sich einzelne Steine lockern, sind für den Radverkehr ein Problem. "Ich fahre selber regelmäßig mit dem Rad über den Moritzplatz. Man muss sehr konzentriert sein, weil es neben den Straßenbahnschienen auch noch große Fugen im Pflaster gibt", so Baureferent Gerd Merkle ( CSU).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen