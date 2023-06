Die Stadt will den Plärrer sicherer machen und richtet "Safe Space" ein

Nach dem Vorbild des Münchner Oktoberfests soll es in Augsburg einen Anlaufpunkt für Menschen in Notlagen geben. Start soll schon zum Herbstplärrer sein.

Die Stadt Augsburg will den Besuch auf dem Plärrer sicherer machen. Nach dem Vorbild des Münchner Oktoberfestes soll es eine Anlauf- und Betreuungsstelle für Besucher und Besucherinnen geben, die sich in einer Notlage befinden oder anderweitig Hilfe benötigen. Das Angebot soll in der Plärrerwache untergebracht werden, wo Polizei, Rettungsdienst und Streetwork ihren Sitz haben. Der geplante "Safe Space" soll eine Ergänzung darstellen.

Beantragt hatte das Projekt die Sozialfraktion. Man wolle das subjektive Sicherheitsempfinden steigern, so die jugendpolitische Sprecherin Anna Rasehorn. Wer sich orientierungslos oder bedroht fühle, könne den Safe Space aufsuchen. Die dortigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen dann dabei helfen, den sicheren Heimweg anzutreten. Sogar der Handyakku kann dort aufgeladen werden. Auch in Fällen von Gewalt oder psychischen Krisen soll dort geholfen werden.

Stadt Augsburg richtet "Safe Space" zum Herbstplärrer ein

Laut einem Konzeptpapier der Stadt ist eine Umsetzung bereits zum Herbstplärrer denkbar. Begleitet werden soll das Projekt durch Workshops an Schulen und Ansagen in den Bierzelten. Auch ein Nacht-Taxi ist denkbar, wobei die Rahmenbedingungen dazu noch unklar sind. Auf dem Oktoberfest können bei dem dort von drei Vereinen getragenen Angebot Frauen einen Fünf-Euro-Gutschein fürs Taxi erhalten.

40 Bilder Feuerwerk und Lichterschein: So feiern die Augsburger auf dem Plärrer Foto: Annette Zoepf, Mateusz Roik

Momentan werden die Fallzahlen von Delikten auf den zurückliegenden Plärrer-Volksfesten ermittelt, um einschätzen zu können, wie hoch der Bedarf ist. Auf der Münchner Wiesn gab es in der ersten Oktoberfestwoche 2022 knapp 230 Hilfesuchende. Die Zahlen seien gegenüber 2019 deutlich gestiegen. Diese legten die Vermutung nahe, dass auch in Augsburg der Bedarf gestiegen sein könnte, so Rasehorn. (skro)