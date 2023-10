Augsburg

vor 51 Min.

Die Stadtwerke Augsburg behalten den ausgedünnten Takt bei

Plus Seit dem Frühjahr fahren die Busse in Augsburg nur noch alle 20 statt alle 15 Minuten, Grund ist Personalmangel. Was das künftig für die Fahrgäste heißt.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke Augsburg sehen vorläufig keine Perspektive, um im Busverkehr tagsüber wieder in den üblichen 15-Minuten-Takt zu kommen. Wie berichtet hatten die Verkehrsbetriebe im Frühjahr angesichts von Personalmangel, Krankenstand und den anstehenden Sommerbaustellen mit Bus-Ersatzverkehr eine Ausdünnung von 15 auf 20 Minuten verkündet. Sie gilt außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Auch abends kam es zu Einschnitten mit einem 30-Minuten-Takt bei einigen Buslinien und einem früheren Umstieg auf den Abendtakt im Straßenbahnverkehr. Eine Rückkehr in den alten Takt sei "derzeit noch nicht absehbar", sagt nun Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg auf Anfrage unserer Redaktion.

Für die Fahrgäste bedeutet das weiterhin vollere Busse, weil pro Stunde nur noch drei statt vier Busse fahren, und teils nicht abgestimmte Anschlüsse. Vom Fahrgastverband Pro Bahn kommt deutliche Kritik.

