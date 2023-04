Die termingerechte Leerung von Mülltonnen bleibt ein Ärgernis

Plus Die Folgen der Streiks sind bei der Müllabfuhr weiterhin zu spüren. Die Osterferien verschärfen die Situation. In der Deponie Augsburg-Nord gibt es nun Einschränkungen.

Bürgerinnen und Bürger in Augsburg waren und sind noch immer sauer über ein teils verschandeltes Stadtbild. Es liegt noch immer Müll herum. Die termingerechte Müllentsorgung bereitet dem städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb seit Wochen massive Schwierigkeiten. Streiks im öffentlichen Dienst haben den regulären Betrieb ausgebremst. Abholtermine fielen aus oder mussten verschoben werden. Nun tritt ein weiteres Problem im Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) auf. Das Personal fehlt. Deshalb muss der AWS vorerst sein Angebot einschränken. Weitere Einschnitte sind zumindest nicht ausgeschlossen.

Der AWS teilt mit, "dass aufgrund personeller Engpässe die Deponie Augsburg-Nord im Oberer Auweg 11 im April und Mai nur eingeschränkt geöffnet ist". Der Ort ist als "Müllberg" an der Grenze zwischen Augsburg und Gersthofen besser bekannt. Die ganztägige Annahme von Material zur Deponierung sei nicht möglich. Grund für die verkürzten Öffnungszeiten sei der krankheitsbedingte Ausfall von Stammpersonal. Die Öffnungszeiten für Material, das zu deponieren ist, sind jetzt von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr. Der Wertstoff- und Servicepunkt im Oberer Auweg 11 ist nicht von Einschränkungen betroffen, heißt es. Hier gelten die regulären Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12 sowie 13 bis 16 Uhr, am Samstag ist von 9 bis 12 Uhr offen.