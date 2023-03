Augsburg

vor 33 Min.

Die Volksfestsaison in Augsburg startet bald – haben die Wirte genug Personal?

Plus Im vergangenen Jahr hatten die Festwirte in Augsburg beim Neustart nach Corona Probleme, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Wie ist die Situation dieses Jahr?

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Gerade wird das Zelt auf dem Gögginger Festplatz aufgebaut, schon in wenigen Tagen beginnt mit dem Frühlingsfest dort die Volksfestsaison in Augsburg. Seit Corona war auf den vergangenen Festen in Augsburg der Personalmangel stets ein großes Thema. In den Bierzelten gab es zu wenige Bedienungen und Küchenhelfer - und auch die Fahrgeschäfte und Imbissbuden kämpften mit zu wenig Personal. Doch offenbar hat sich die Lage entspannt.

