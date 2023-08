Augsburg

Diese Augsburgerinnen helfen in (fast) allen Lebenslagen

Plus Wann habe ich Anspruch auf eine Haushaltshilfe? Was, wenn die Rente nicht fürs Pflegeheim reicht? Die Plattform Betanet aus Augsburg hilft weiter.

Von Andrea Wenzel

Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Experten rechneten zuletzt damit, dass jeder 30. Corona-Erkrankte mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben könnte. Diese können unterschiedlicher Natur sein, jüngere Betroffene klagen häufig über dauerhafte Erschöpfungszustände, die es teils unmöglich machen, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Diese Menschen suchen Hilfe, vor allem medizinische - aber es stellen sich auch Fragen nach dem Anspruch auf Sozialleistungen wie Entgeltfortzahlung oder Erwerbsminderungsrente. Weil das Thema noch jung ist, ist es schwierig, sich zu orientieren, welche Hilfen infrage kommen und wie sie Betroffene erhalten. Sechs Frauen aus Augsburg versuchen deshalb diese Menschen zu unterstützen - mit der Online-Plattform Betanet. Bis zu 20.000 Aufrufe hat die Seite täglich, doch es geht es nicht nur um Post-Covid.

Es gibt breit gefächerte sozialrechtliche Informationen - unter anderem was zu tun ist, wenn man sich die Pflege nicht mehr leisten kann oder der Grad der Behinderung falsch eingestuft worden ist. Seit 20 Jahren bietet die Augsburger Einrichtung ihre Hilfe an, Anna Yankers ist seit über zehn Jahren eine der Autorinnen im Betanet. Sie treibt es an, Menschen im Dschungel von Gesetzen und Vorgaben eine Orientierung zu geben und sie im Umgang mit ihren Problemen zu unterstützen. "Unsere Sozialgesetzbücher, in denen die Dinge rund um die Krankenversicherung, das Arbeitslosen- oder Bürgergeld oder auch die Pflege geregelt sind, stehen nicht für sich alleine. Sie sind zum Teil eng miteinander verbunden. Hier den Überblick über alle Regelungen und gesetzliche Vorgaben zu behalten, ist für Betroffene und selbst für Ärzte oder manche Beratungsstelle nicht einfach möglich", so Yankers. Das sechsköpfige Team von Betanet habe es sich daher zu Aufgabe gemacht, zu unterstützen. Neben Yankers, einer studierten Betriebswirtin und Sozialrechtlerin, sind deshalb fünf weitere Frauen an Bord - Sozialpädagoginnen, eine ehemalige Pflegedienstleiterin einer Palliativeinrichtung und eine Juristin mit Spezialgebiet Sozialrecht.

