Jetzt startet Diskussion, wie die Maximilianstraße grüner werden könnte

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft möchte mit Bürgern über eine Begrünung der Augsburger Maximilianstraße diskutieren. Auch andere Baumstandorte sind am Samstag Thema.

Nach dem gescheiterten Fußgängerzonen-Versuch in der Augsburger Maximilianstraße stellen sich nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner die Frage, wie es nun weitergeht. Zwar wurden zuletzt wieder Parkplätze eingerichtet, auch Autos dürfen wieder in den Bereich zwischen Herkules- und Merkurbrunnen. Die schwarz-grüne Stadtregierung aber hält an ihren Plänen fest, die breite Straße neu zu gestalten. Im Hintergrund arbeiten CSU und Grüne an neuen Ideen, vor der Landtagswahl am 8. Oktober wird, heißt es aus gut informierten Kreisen, aber nicht mit Ergebnissen zu rechnen sein.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft will die Diskussion am Laufen halten. Zuletzt setzte sich der Verein mit der Frage auseinander, ob eine grünere Innenstadt mit dem Denkmalschutz in Konflikt geraten könnte. Kommenden Samstag wird es im Rahmen eines Diskussionsforums um die Frage gehen, wie Begrünungskonzepte im Ensemble Altstadt Augsburg aussehen könnten. Wie berichtet, hatte der Verein jüngst Pläne für einen grünen Boulevard mit Bäumen in der Mitte der Maximilianstraße vorgestellt. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft würde sich - anders als auf den begrünten Innenstadtplätzen wie dem Elias-Holl- oder dem Martin-Luther-Platz - für die Maximilianstraße stattliche Bäume vorstellen. Vereinsvorsitzender Sebastian Berz spricht von einer "parkähnlichen Wirkung". Frei bleiben soll das Areal des früheren Weinmarktes im Bereich des Herkulesbrunnens. Ansonsten biete die neue Aufteilung Möglichkeiten, die es bisher nicht gab: Denkbar seien ein Markt, Spielmöglichkeiten für Kinder, Ruhezonen ...

Grüne Maximilianstraße: Ein Problem ist die Straßenbahntrasse

Während es für den Vorstoß der Alt-Augsburg-Gesellschaft, den Rathausplatz zu begrünen, jüngst von nahezu allen Stadtratsfraktionen Zuspruch gab, könnte dies bei der Maximilianstraße schwieriger werden: Durch die Prachtmeile laufen Betriebsgleise für die Straßenbahn, die auf diesem Weg ins Depot einrückt. Auch als Ausweichstrecke bei Bauarbeiten werden diese Gleise genutzt. Laut Alt-Augsburg-Vorsitzendem Berz hätten die Stadtwerke bei Gesprächen zuletzt "konstruktives Interesse" an einer Verlegung signalisiert. Allerdings: Dies würde nicht nur einen massiven Umbau der Maximilianstraße erfordern, sondern auch Bauarbeiten für eine Tram-Alternativstrecke nach sich ziehen.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft möchte mit einer Diskussionsversanstaltung am Wochenende Argumente für eine Verlegung der Straßenbahn erarbeiten, so Berz. Die Veranstaltung findet von 15 bis 20 Uhr im Augustanasaal (Im Annahof 4) statt, Start ist zunächst mit der Vorstellung verschiedener Baumstandorte in der Altstadt. Es geht dabei vor allem um den nördlichen Bereich der Maximilianstraße, also den Teil vom Merkurbrunnen bis zum Apothekergässchen, sowie die Achse zwischen Herkulesbrunnen und Ulrichsplatz. Weitere vorgeschlagene Baumstandorte sind der Obstmarkt, ein Bereich nahe der Stadtmetzg sowie das Ölhöfle beim Alten Stadtbad. Von 17 bis 18.30 Uhr schließt sich am Samstag eine moderierte, offene Diskussion an, von 19.15 bis 20 Uhr werden die Ergebnisse vorgestellt.

Die Moderation übernehmen Stefan Lindl vom Zentrum für Klimaresilienz der Universität Augsburg, und Sebastian Berz, Vorsitzender der Altaugsburg-Gesellschaft. Anmeldungen zur Veranstaltungen sind unter www.altaugsburggesellschaft.de möglich. (AZ/nip)

Lesen Sie dazu auch