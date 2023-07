Augsburg

"Diskutieren hat mich so alt werden lassen": 100-Jähriger feiert mit Stammtisch

Plus Alfred Leder ist Teil eines Stammtischs ehemaliger Augsburger Fußballer. Seinen 100. Geburtstag feiern sie in ihrem Stammlokal – einem Eiscafé in Göggingen.

Weißwurstfrühstück, eine riesige 100 aus goldenen Luftballons und viele strahlende Gesichter: Es ist alles vorbereitet für die Feier zum 100. Geburtstag von Alfred Leder im Kreis seiner Stammtisch-Kollegen. Der Hundertjährige war vor 20 Jahren einer der Mitbegründer des Stammtischs im Augsburger Stadtteil Göggingen, der aus einer Freundesgruppe ehemaliger Fußballer aus der Oberliga entstand. Bis zu seinem 50. Lebensjahr war der Ehrengast leidenschaftlicher Fußballer. "Danach habe ich 35 Jahre lang Tennis gespielt. So lange bis meine Frau mich geschimpft hat", erinnert er sich. Dass er sein Leben lang viel Sport gemacht hat, sieht man dem rüstigen Hundertjährigen an, der bis vor einem Jahr auch noch mit seinem Auto zu den gemeinsamen Treffen fuhr. Der Sport sei aber nicht das Geheimnis für sein hohes Alter, sagt er. Er hat etwas anderes als Ursache ausgemacht.

"Das viele Diskutieren im Stammtisch hat mich so alt werden lassen", scherzt er - und seine Freunde lachen. In der Runde sei schon immer viel diskutiert worden - über Politik, über Fußball natürlich, aber auch über allerlei anderes. Die Männer haben schon in verschiedenen Lokalen getagt, ihr Stammlokal ist inzwischen aber das Eiscafé Dolomiti im Zentrum von Göggingen. Mittlerweile besucht der ehemalige technische Postbeamte im Kraftfahrzeugwesen den Stammtisch jedoch nicht mehr. Er ist nach seinem 99. Geburtstag von Augsburg nach München in ein Seniorenheim gezogen, um näher bei seinem Sohn zu wohnen. Die Treffen fehlen ihm sehr, sagt er. "Uns geht der Alfred natürlich auch ab. Der war ja immer dabei: jeden Tag von zehn bis zwölf", sagt Harald Jaufmann, der die Feierlichkeiten im Eiscafé Dolomiti organisiert hat. "Unsere Runde ist über die Jahre geschrumpft", sagt er. Acht Mitglieder seien aber noch immer jeden Tag dabei.

