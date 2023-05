Einbrüche im Spickel: Warum CSU und Polizei zum Infoabend einladen

Der Augsburger Spickel ist immer wieder im Fokus von Einbrechern. Unlängst setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Nun gibt es einen Infoabend.

Der Augsburger Spickel gilt als gutbürgerlicher, idyllischer Stadtteil. Hier sind nicht nur Zoo und Botanischer Garten beheimatet, auch Villen sind hier zu finden. Einbrecher nehmen den Spickel immer wieder Visier. Zuletzt am vergangenen Samstagabend, als ein Unbekannter versuchte, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Bewohner verständigten die Polizei. Diese fahndete mit einem Hubschrauber - ergebnislos. Nun werden Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend, 24. Mai, bei einer Veranstaltung im Gasthaus Spickel über das Thema Einbruchsschutz informiert.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord gibt Tipps, wie man durch richtiges Verhalten Einbrüche vermeidet:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an, gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn, den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden tagsüber geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Zu dem Abend mit Diskussionsrunde lädt die Augsburger CSU um 19 Uhr ein. Mit dabei sind Landtagsabgeordneter Andreas Jäckel, Polizist und Stadtrat Peter Schwab (beide CSU), die Polizeibeamten Konrad Stangl und Gordon Röske sowie Igor Dordevic, Inhaber einer Sicherheitsfirma. Erst in den Osterferien hatte die Polizei im Spickel eine Schwerpunktaktion durchgeführt. Sie war Teil eines Maßnahmenpaketes, das aufgrund mehrerer Einbrüche im Jahr 2022 entwickelt worden war. (ina)