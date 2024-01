Eine Garage am Gaswerk wird zum Lokal mit Biergarten

Die Stadtwerke planen weitere Investitionen auf dem Gelände in Oberhausen. Ein neuer Weg wird als Gewinn für alle bezeichnet.

Das Gaswerkareal in Oberhausen ist Veranstaltungsort für Konzerte und Festivals. Es ist aber auch die Heimat von Kulturschaffenden, die ihre Ateliers vor Ort haben. Das Staatstheater Augsburg bespielt das Ofenhaus. In diesem Gebäude ist zudem das gleichnamige Lokal untergebracht. Pächter Tobias Emminger betreibt es. Vertragspartner sind die Stadtwerke ( SWA) Augsburg, denen das Gelände gehört. In diesem Jahr soll ein zweites gastronomisches Angebot errichtet werden. Eine ehemalige Garage wird zum Restaurant mit Biergarten. Die Baugenehmigung liegt allerdings noch nicht vor. Daher gibt es zum Zeitplan vorerst keine näheren Angaben.

Es wird einen barrierefreien Zugang auf das Gaswerk-Gelände geben

Jürgg Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt auf Anfrage: "Dieses Jahr wird zum einen ein barrierefreier Weg fertiggestellt. Zudem fließen weitere Investitionen in die Infrastruktur." Dazu gehöre der Umbau der Garage zum Restaurant mit Biergarten. Voraussichtlich zwischen 200.000 und 400.000 Euro werden ausgegeben. Vom barrierefreien Zugang versprechen sich die Stadtwerke einen Gewinn für das Areal, so Fergg: "Er ist für Nutzung und Öffnung des Geländes für alle wichtig." Besucher würden die Arbeiten ebenso wahrnehmen wie den Umbau der Garage.

Doro Pesch trat im Vorjahr am Gaswerkgelände auf. Foto: Michael Hörmann

Das sogenannte Garagengebäude im Herzen der rund 70.000 Quadratmeter großen Anlage soll ausgebaut werden. Im Gebäude waren zu Zeiten des industriellen Gaswerkbetriebs die auf dem Gelände genutzten Fahrzeuge untergebracht. Es liegt zwischen Portalgebäude und Bebauung rund um den Kulturhof. Die zentrale Lage prädestiniere das Gebäude als Treffpunkt und gut erreichbaren Verpflegungsort, werben die Stadtwerke für ihr Projekt. Das Haus hat eine Grundfläche von 250 Quadratmetern. Es gibt einen größeren Hauptraum sowie mehrere flankierende Nebenräume.

Stadtwerke Augsburg haben 60 Millionen Euro ins Gaswerk-Gelände investiert

Insgesamt haben die Stadtwerke in die Entwicklung des Geländes rund 60 Millionen Euro investiert. Das Gaswerkareal ist mittlerweile als Schauplatz für Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen in Augsburg etabliert. Das Jugendfestival Modular schlägt seine Zelte auf. Auch die Konzertreihe "Sommer am Kiez" läuft mit einzelnen Veranstaltungen am Gaswerk. Zweites Standbein ist der Oberhauser Bahnhof. Der Stadtjugendring für Modular und Gastronom Stefan "Bob" Meitinger sind Partner der Stadtwerke.

Die Stadtwerke ihrerseits bieten in Zusammenarbeit mit den Freunden des Gaswerks unter dem Markenzeichen "SWA erleben" monatlich Führungen durch das Gaswerk an. Wenn es die Jahreszeit zulässt, finden zudem Aufstiege auf den Gaskessel statt. Zusammen mit Kunstschaffenden auf dem Gaswerk gibt es die Serie "History, Art and Sound - Gemeinsame Führung der Gaswerkskünstlerinnen und der Freunde des Gaswerks".

Bei der verkehrlichen Erschließung ändert sich 2024 nichts

Bei der verkehrlichen Erschließung des Areals sind von Seiten der Stadtwerke in diesem Jahr keine Änderungen geplant. Die Buslinie 21 hält direkt vor der Tür, heißt es. Bei Großveranstaltungen würden Sonderbusse eingesetzt. Ansonsten sei das Gelände von den Straßenbahnhaltestellen Bärenwirt (Linie 4 + AVV) und Oberhauser Bahnhof/Helmut-Haller-Platz (Linie 2 + AVV) in etwa zehn Minuten zu Fuß zu erreichen.